Фестиваль финансовой грамотности пройдёт в онлайн-формате в сентябре

https://static.news.ru/photo/f3aa8d74-f983-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Ежегодный Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры состоится в сентябре. Проходить мероприятие будет в онлайн-формате.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Согласно ему, для российской столицы это уже четвёртый подобный фестиваль, который создавался при поддержке столичных департамента образования и науки, департамента финансов и Банка России.

Его торжественное открытие запланировано на 26 сентября, передаёт «Москва 24», онлайн-площадки откроются в 11:00 мск. Принять участие в мероприятии смогут все желающие любых возрастов.

Для них будут проводиться вебинары, лекции и мастер-классы, основной темой которых станут планирование личного и семейного бюджетов, инвестиции и финансовая грамотность. Одна из площадок будет полностью посвящена теме защиты от банковских мошенников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Калмыкии Элисте 19 и 20 сентября состоится праздник в честь 155-го Дня города. Мероприятия пройдут без зрителей — в режиме онлайн. Об этом накануне праздника сообщили журналистам представители городской мэрии.