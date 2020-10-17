Феминистки раскритиковали переоборудование роддомов под COVID-госпитали

https://static.news.ru/photo/b1a5cd28-11e1-11eb-acbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закрытие родильных домов в различных городах России из-за всплеска заболеваемости COVID-19 — это попытка государства вылезти из искусственно созданного кризиса медицины за счёт самых уязвимых классов общества. Такое мнение в комментарии NEWS.ru озвучили в объединении «Соц-Фем-Альтетрнатива» (СФА).

Так работает капитализм: на нуждах простых людей всегда будут экономить, чтобы обогатить другие отрасли, более близкие к власти. При этом власти всегда заинтересованы в поднятии демографии, но опять же простым путём: через принуждение и штрафы, а не через создание в стране благоприятных условий для рождения детей. В марте мы наблюдали, как в период пандемии аборты тут же были объявлены «несрочной операцией», — заявили в СФА.

Активистки обратили внимание, что сегодня точно нельзя сказать, «сколько женщин не смогли прервать нежелательную беременность в этот период». Позже, как напомнили в СФА, «поступило предложение убрать из аптек препараты для медикаментозных абортов, а потом и урезать финансирование клиник, которые часто проводят аборты».

Теперь же мы наблюдаем ситуацию, в которой беременность и роды отодвинуты на второй план перед пациентами с коронавирусом. И власти говорят: «А что же нам делать, если мест не хватает?». Этими словами они подписываются под тем, что сами довели медицину до состояния кризиса своими «оптимизациями» и урезаниями бюджета, — подчеркнули в СФА.

Феминистки добавили, что «власть, которая экономит на людях, всегда будет перекладывать вину на них». В этой связи в СФА подчеркнули, что необходимо «сражаться за те вещи, которые должны быть доступными безусловно: право на аборт, право на роды и даже право на жизнь».

Как писал NEWS.ru, накрывшая Россию вторая волна коронакризиса ожидаемо усилила нагрузку на систему здравоохранения. Из больниц приходят тревожные новости об очередях из карет скорой помощи, на местах власти вновь переоборудуют стационары под госпитали для лечения тяжёлых пациентов с COVID-19. Среди медучреждений, подвергшихся этим изменениям, оказались и роддома. Данная тенденция, по мнению наблюдателей, стала следствием оптимизации медицины, а также она противоречит декларируемому курсу на защиту материнства, детства и «семейных ценностей».