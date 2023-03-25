Федор Конюхов установил новый рекорд Федор Конюхов установил новый рекорд дальности полета теплового воздушного шара

Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press

Путешественник Фёдор Конюхов

Российский путешественник Федор Конюхов установил новый рекорд дальности полета теплового воздушного шара. Вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло они преодолели 2368 километров. Об этом сообщает РИА Новости. Предыдущий рекорд был установлен японскими воздухоплавателями в 1994 году, он составлял 2366 километров.

Полет продолжается! Сейчас в районе перелета в Красноярском крае глубокая ночь, и пилоты ведут аэростат в очень сложных погодных условиях, борясь с обледенением оболочки, — отметили в штабе экспедиции.

Там пояснили, что шар пересекает горное плато Путорана, которое славится своими суровыми погодными условиями. Полет планируется продолжать до рассвета, приземление намечено в районе поселка Хатанга — столицы полярной авиации.

В штабе также рассказали, что фактическое пройденное расстояние российского аэростата будет известно только после приземления. Новый мировой рекорд будет зарегистрирован после ратификации Международной федерацией аэронавтики (FAI).

Помимо рекорда по дальности полета, россияне стали первыми, кто прошел на тепловом аэростате с открытой корзиной над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана — Баренцева и Карского. Также ими выполнен самый продолжительный полет на таком шаре за полярным кругом.

Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.