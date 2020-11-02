Федерация бокса РФ проверит инцидент с дракой чемпиона Европы Иванова

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Федерация бокса России (ФБР) разберётся в инциденте с дракой в поезде, участником которой стал чемпион Европы Никита Иванов. Об этом заявил глава организации Умар Кремлёв. По предварительным данным, спортсмен вступил в потасовку с другим бойцом. Последний, по итогам конфликта, впал в кому из-за полученных травм.

Насколько мне известно, он (Никита Иванов. — NEWS.ru) не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России, — цитирует Кремлёва пресс-служба ФБР.

Иванову 34 года. В 2013-м он выиграл чемпионат Европы по боксу, в 2011-м стал вторым на ЧЕ, в 2009-м — завоевал «золото» чемпионата РФ.

Накануне житель Волгограда, которого избили после ссоры в родительском чате, скончался, не приходя в сознание. Погибший незадолго до избиения оскорбил сестру нападавшего. Тот решил отстоять честь семьи силовыми методами, устроил засаду на обидчика в банке и нанёс ему несколько ударов кастетом по голове.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант позвонил семье убитого из-за переписки в родительском чате жителя Волгограда и принёс извинение за неудачную шутку в эфире программы «Вечерний Ургант».