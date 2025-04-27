Фаза Луны сегодня, 27 апреля 2025 года. Черная Луна и новолуние в Тельце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 27 апреля, какая сегодня Луна. Черная Луна и новолуние в Тельце

В 04:26 по московскому поясному времени Луна уже перешла в 29-й день апрельского цикла. Он завершится сегодня в 22:33. После чего наступит новолуние и первый день лунного цикла, который продлится до 04:36 28 апреля.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Последний, 29-й день лунного цикла апреля и новолуние пройдут под знаком трудолюбивого и обольстительного Тельца. Ждем ярких эмоций, манипуляций, вспышек трудолюбия и, возможно, вспышек агрессии. Все как у Тельцов.

Полезные советы для 29-го лунного дня и новолуния

Последний день лунного цикла в этот раз проходит под знаком Черной Луны — когда месяца на небе уже не видно, но до новолуния осталось еще несколько часов. До 22:33 мск сегодня ожидается упадок сил, повышенная тревожность и приступы лени. Однако с началом нового лунного цикла ситуация резко изменится, и перед наступлением ночи можно смело ожидать прилива энергии: в вас проснется желание срочно заняться важными делами, несмотря на поздний час. Можно смело строить планы и даже загадывать желания, как в Новый год. Все это почти наверняка воплотится в реальность.

Свадьба и отношения

Свадьбы в новолуние не играют.

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Здоровье и уход за собой

В этот день стоит рассмотреть возможность разгрузочного дня. Посещение бани или сауны будет особенно полезным. Однако любые косметические процедуры лучше отложить на потом — в этот период они могут оказаться неэффективными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Фаза Луны сегодня, 27 апреля 2025 года

Бизнес и финансы

29-й лунный день является одним из самых неблагоприятных для ведения бизнеса. Любые начинания могут негативно повлиять на судьбу компании. Рекомендуется посвятить время работе с документами и оптимизации рабочих процессов. Финансовые сделки, переговоры, а также старт и завершение проектов в этот день будут, скорее всего, неудачными.

Природа и экология

Клева сегодня, как и всегда в период новолуния, не будет. Тем не менее вы можете выехать на природу под предлогом рыбалки, чтобы насладиться временем наедине с собой. Садоводы могут планировать свои работы в соответствии с лунным календарем на апрель. Владельцам домашних животных следует обратить внимание на бездомных животных или тех, кто страдает от жестокого обращения со стороны владельцев. Возможно, именно ваша помощь станет для них спасением — не игнорируйте эту возможность!

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