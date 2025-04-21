Фаза Луны сегодня, 21 апреля 2025 года. Не обольщаемся, избегаем агрессии

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Фаза Луны сегодня, 21 апреля, какая сегодня Луна. Не верим обольстителям, избегаем агрессии

В 03:33 московского поясного времени Луна сегодня перешла в 23-й день апрельского цикла. Он завершится 22 апреля в 03:48 мск.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луной сегодня управляет непредсказуемый и полный идей Водолей. Ущербный диск убывающей Луны уже скоро превратится в тонкий серп, который истает к очередному новолунию.

Общие рекомендации для 23-го дня лунного цикла

День обещает быть энергически насыщенным, но сложным. Вероятны вспышки агрессии и возникновение необъяснимых конфликтов. Тем, кто подвержен ярким эмоциям, стоит остерегаться искушений или обольщений. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется минимизировать общение, сосредоточиться на своих делах и не поддаваться на провокации.

Бизнес и финансы

Этот день лучше всего подходит для выполнения рутинных задач. Даже если сегодня наметятся потенциально перспективные переговоры или сделки, они принесут только проблемы, поэтому действительно важные дела лучше перенести. Старайтесь придерживаться всех договоренностей и выполнять свои обязательства.

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Природа

Сегодняшний улов, вероятнее всего, будет состоять из небольшой рыбы или мальков. Если вы планируете рыбалку ради отдыха на природе, а не ради улова, смело отправляйтесь за город. Садоводы и любители домашних животных могут заняться обширной уборкой.

Здоровье и внешний вид

В этот день могут проявиться проблемы, связанные со здоровьем репродуктивной системы. Рекомендуется воздержаться от хирургических вмешательств, употребления алкогольных напитков и чрезмерных физических нагрузок.

Любовь и брак

Этот день не считается удачным для вступления в брак. Пары, которые решат пожениться сегодня, могут столкнуться с постоянным стрессом в отношениях. Несмотря на то что их жизнь будет наполнена развлечениями, счастливым этот союз вряд ли станет.

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