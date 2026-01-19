Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 05:28

Фасоль и грибочки — это комбо стало топовым на моей кухне: рецепт салата, который хочется готовить снова и снова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блюдо одинаково хорошо подходит для быстрого перекуса, сытного ужина без мяса, дополнения к барбекю и даже для праздничного стола в качестве небанальной закуски. Его универсальность и беспроигрышный вкус — главные козыри.

Банку консервированной красной фасоли сливаю и промываю. Шампиньоны (300 г) нарезаю пластинками и обжариваю на растительном масле на сильном огне до золотистого цвета и полного испарения жидкости, затем остужаю. Три яйца отвариваю вкрутую (10 минут), остужаю, очищаю и нарезаю средними кубиками. Твердый сыр (150 г) натираю на крупной терке, пучок свежего укропа мелко рублю. Все подготовленные ингредиенты — фасоль, остывшие грибы, яйца, сыр и укроп — складываю в глубокую салатницу. Добавляю майонез по вкусу (примерно 3–4 ст. л.), соль и черный перец. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Даю салату настояться в холодильнике 30–60 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю, украсив веточкой укропа или зернами граната.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
еда
салаты
рецепты
грибы
фасоль
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
