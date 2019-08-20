https://static.news.ru/photo/8e0b26dc-c337-11e9-a51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости. Размер наказания составил 200 тысяч рублей.

По данным ведомства, громкость фрагментов эфира с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 децибела до 9,6 децибела. При этом допустимый уровень различия составляет 1,5 децибела. Это является нарушением закона «О рекламе», сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело против интернет-сервиса «Кинопоиск» за недостоверную рекламу бесплатного периода премиальной подписки на сайте Yandex.