Фаршированный перец, за который гости вас будут неловко хвалить

Фаршированный перец, за который гости вас будут неловко хвалить

Хотите удивить гостей за праздничным столом чем‑то нетривиальным? Попробуйте приготовить фаршированные перцы не с мясом и рисом, а с пикантной начинкой из творога, сыра с плесенью и овощей. Это закуска, которая хороша как теплой, так и охлажденной — можно заранее нафаршировать перцы и поставить их в духовку за полчаса до подачи.

Вам понадобится

Творог — 100 г

Сыр с голубой плесенью — 50 г

Маслины без косточек — 10 шт.

Помидоры черри — 8–10 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Красный сладкий перец — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Как готовить

Подготовьте все продукты. Мелко нарежьте маслины, черри и чеснок. В миске смешайте творог с нарезанными овощами, посолите, поперчите, добавьте итальянские травы и тщательно перемешайте. Перец разрежьте пополам, удалите сердцевину и семена. Выложите в половинки перца часть творожной начинки, сверху раскрошите сыр с голубой плесенью. Сверху распределите оставшуюся начинку и сбрызните оливковым маслом. Выложите перцы в форму и запекайте в разогретой до 200 °С духовке 20–30 минут, пока не появится румяная корочка.

Готовые перцы подавайте на стол и собирайте неловкие комплименты от гостей. Эта закуска действительно запоминается.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.