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16 июля 2025 в 14:25

Фаршированный перец, за который гости вас будут неловко хвалить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить гостей за праздничным столом чем‑то нетривиальным? Попробуйте приготовить фаршированные перцы не с мясом и рисом, а с пикантной начинкой из творога, сыра с плесенью и овощей. Это закуска, которая хороша как теплой, так и охлажденной — можно заранее нафаршировать перцы и поставить их в духовку за полчаса до подачи.

Вам понадобится

  • Творог — 100 г
  • Сыр с голубой плесенью — 50 г
  • Маслины без косточек — 10 шт.
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец, итальянские травы — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовьте все продукты.
  2. Мелко нарежьте маслины, черри и чеснок.
  3. В миске смешайте творог с нарезанными овощами, посолите, поперчите, добавьте итальянские травы и тщательно перемешайте.
  4. Перец разрежьте пополам, удалите сердцевину и семена.
  5. Выложите в половинки перца часть творожной начинки, сверху раскрошите сыр с голубой плесенью.
  6. Сверху распределите оставшуюся начинку и сбрызните оливковым маслом.
  7. Выложите перцы в форму и запекайте в разогретой до 200 °С духовке 20–30 минут, пока не появится румяная корочка.

Готовые перцы подавайте на стол и собирайте неловкие комплименты от гостей. Эта закуска действительно запоминается.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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