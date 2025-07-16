Фаршированный перец, за который гости вас будут неловко хвалить

Хотите удивить гостей за праздничным столом чем‑то нетривиальным? Попробуйте приготовить фаршированные перцы не с мясом и рисом, а с пикантной начинкой из творога, сыра с плесенью и овощей. Это закуска, которая хороша как теплой, так и охлажденной — можно заранее нафаршировать перцы и поставить их в духовку за полчаса до подачи.
Вам понадобится
- Творог — 100 г
- Сыр с голубой плесенью — 50 г
- Маслины без косточек — 10 шт.
- Помидоры черри — 8–10 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Красный сладкий перец — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец, итальянские травы — по вкусу
Как готовить
- Подготовьте все продукты.
- Мелко нарежьте маслины, черри и чеснок.
- В миске смешайте творог с нарезанными овощами, посолите, поперчите, добавьте итальянские травы и тщательно перемешайте.
- Перец разрежьте пополам, удалите сердцевину и семена.
- Выложите в половинки перца часть творожной начинки, сверху раскрошите сыр с голубой плесенью.
- Сверху распределите оставшуюся начинку и сбрызните оливковым маслом.
- Выложите перцы в форму и запекайте в разогретой до 200 °С духовке 20–30 минут, пока не появится румяная корочка.
Готовые перцы подавайте на стол и собирайте неловкие комплименты от гостей. Эта закуска действительно запоминается.
Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.