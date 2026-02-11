Зимняя Олимпиада — 2026
Фаршированный перец — слишком сложно? Тоже так думал, пока не попробовал этот рецепт колечек

Фото: D-NEWS.ru
Эти фаршированные перцы стали моим любимым решением, когда хочется сытного ужина без лишних хлопот. Сочетание нежного фарша с расплавленной сырной корочкой никого не оставляет равнодушным.

Для приготовления этого яркого блюда мне понадобится: красный болгарский перец (3 шт.), фарш (250 г, смесь говядины и свинины), рис (1 маленький стакан, около 150 г), морковь (1 шт.), зеленый лук (пучок), желтый перец (1 шт.), соль, перец, приправа для фарша, кориандр, сушеный чеснок. Для сырной шапочки: греческий йогурт или сметана (2 ст. л.), майонез (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика), твердый сыр (100 г).

Начинаю с подготовки начинки: рис отвариваю до полуготовности. Морковь натираю на мелкой терке, желтый перец и зеленый лук мелко нарезаю. Обжариваю морковь с перцем на растительном масле до мягкости. Смешиваю фарш с отварным рисом, обжаренными овощами, зеленым луком и специями. Тщательно вымешиваю начинку. Красные перцы мою, разрезаю на кольца шириной 2-3 см, очищаю от семян. Каждое кольцо заполняю начинкой, слегка утрамбовывая. Выкладываю фаршированные кольца в форму для запекания. Для сырной шапочки смешиваю йогурт (или сметану) с майонезом, добавляю измельченный чеснок и половину тертого сыра. Полученной смесью покрываю каждый фаршированный перец, сверху посыпаю оставшимся сыром. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут до румяной сырной корочки. Подаю горячими со свежими овощами или сметаной.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
