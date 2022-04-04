Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн человек, это новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба соцсети. Новые пользователи активно регистрируются, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент.

Также показывают новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра в сутки — клипы «ВКонтакте». Этот рекорд стал возможен благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы клипов, в числе которых адаптация платформы под резкий приток новых авторов. Их число увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралём.

Помимо этого, «ВКонтакте» зафиксировала рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры видео выросли до 1,31 млрд.

Рост интереса к клипам связан с возросшей активностью авторов на площадке. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Каждую неделю количество ежедневных публикаций росло на миллионы, а количество авторов — на сотни тысяч.

Ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск приложения для Smart TV. Теперь «VK Видео» можно скачать в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV. Также доступ должны получить владельцы устройств Apple TV.