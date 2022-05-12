Ретроспектива Улюкаева: экс-министр выехал из колонии с кортежем Отсидевший за «колбаски» от Игоря Сечина бывший глава Минэкономразвития сочинял в тюрьме стихи и письма Путину

Фото Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Досрочный выход на свободу бывшего главы Министерства экономического развития и торговли РФ Алексея Улюкаева оказался довольно либеральным жестом на фоне ужесточающейся риторики и практики правящей элиты. Впрочем, судьба экс-чиновника говорит лишь о том, что представители верхушки социальной пирамиды, даже если с ними случаются коррупционные неприятности с «колбасными» дарами и данайцами, чаще отделываются малой кровью, чем менее знаменитые и состоятельные представители народа. Не признав вины и отсидев чуть более половины срока в библиотечной тиши (сочетание весьма редкое), Улюкаев почти не сталкивался с тяготами рядовых обитателей российских мест не столь отдалённых, допуская при этом «вольности» вроде критических замечаний в тюремных дневниках и стихотворениях. NEWS.ru собрал историю о том, как жилось и сиделось государственному чиновнику высшего ранга, от которого однажды отвернулась бюрократическая фортуна.

Освобождение

Экс-министр экономического развития и торговли РФ вышел на свободу из исправительной колонии № 1 в Твери, покинув учреждение в сопровождении кортежа из четырёх автомобилей. Согласно правилам условно-досрочного освобождения, ему запрещено менять место жительства без уведомления ФСИН. Из назначенных восьми лет заключения за решёткой он провёл пять с половиной.

Как сообщили в Московском районном суде Твери, постановлением инстанции в течение оставшейся неотбытой части наказания Улюкаев будет «обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица, освобождённого условно-досрочно, являться один раз в месяц в орган, осуществляющий контроль за поведением лица, освобождённого условно-досрочно, для регистрации».

Решение Московского суда Твери от 29 апреля об условно-досрочном освобождении Улюкаева, как обратил внимание близкий к силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», так и не было обжаловано, несмотря на то, что выносилось оно «при наличии у экс-министра ряда нарушений»:

Сам Улюкаев, по словам источника, уверен, что сработали его письма к Владимиру Путину, и свою дальнейшую судьбу он отдаёт в руки президента. По крайне мере так уверял сам Улюкаев в письме, которое оказалось в распоряжении «ВЧК-ОГПУ». «Если это для Вас приемлемо, то я хотел бы полностью посвятить себя своей семье, не претендуя на какую-либо активность и публичность. Конечно, если я смогу быть чем-либо полезен Вам или по Вашему мнению стране, я готов буду сделать всё, от меня зависящее. Заверяю, что Вам не придется сожалеть о своём милосердии», — писал Улюкаев.

При этом, как отмечает канал, в своём тюремном дневнике экс-министр «не был столь покорным», критикуя действующую власть, устройство страны, присоединение Крыма, назначение Александра Беглова губернатором Петербурга. Также в одной из записей Улюкаев якобы писал: «Мы говорим „колония“ — подразумеваем „Россия“, мы говорим „Россия“ — подразумеваем „колония“!»

Алексей Улюкаев Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Как писал NEWS.ru со ссылкой на собственные источники, чиновники-либералы обрадовались решению об условно-досрочном освобождении Улюкаева, потому что больше всего люди этого круга сейчас опасаются «нового 1937-го» и у них есть основания считать такое развитие событий возможным: «есть те, кто этого хочет». Но не исключено, что власть таким образом демонстрирует не гуманизм, а решает свои прагматические задачи. Например, в экспертном сообществе высказывались мнения, что бывшего ВИП-заключённого могут в дальнейшем использовать как специалиста экономического блока правительства или вовсе для получения показаний против экс-главы «Роснано» и бывшего советника Владимира Путина Анатолия Чубайса. Последний знаком с Улюкаевым с 1980-х и в своё время помог ему как члену команды Егора Гайдара попасть в правительство. Но на фоне происходящего на Украине Чубайс эмигрировал из России, а затем его преемник в «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу госкомпании за то время, когда ею руководил Чубайс.

Тюрьма

В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В конце мая 2018 года его перевели из СИЗО Лефортово в тверскую ИК-1 строгого режима. Там бывший министр трудился библиотекарем — на эту должность, как заявлял замглавы ФСИН Валерий Максименко, вскоре также ставший заключённым, Улюкаев попал как человек «с большим интеллектом, опытом, потенциалом».

Сам экс-министр рассказывал, что работа в новом качестве стала для него полезной. По его словам, библиотечный фонд в ИК-1 составляет свыше 15 тысяч книг:

Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-хх годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература XX века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и другие. Более 300 читателей. Причём читают не только детективы и фэнтези, но и серьёзные книги названных и иных серьёзных авторов. Бывают и довольно интересные обсуждения.

Алексей Улюкаев Андрей Любимов/АГН «Москва»

Параллельно с работой в тюремной читальне экс-чиновник организовал среди заключённых кружок по экономике, рассказывая про потребительские кредиты, ипотеку, способы сбережения средств и другие аспекты финансовой грамотности. В том числе Улюкаев давал арестантам советы, как можно стать бизнесменом.

Помимо этого, бывший министр вёл литературный кружок, его написанные за решёткой стихи публиковались в СМИ, а упомянутый Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» начал публиковать «полное собрание тюремных произведений» экс-министра. Также он занимался в тюрьме йогой и «обыкновенной зарядкой».

Суд и следствие

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года сотрудники СК при оперативном сопровождении Управления экономической безопасности ФСБ по подозрению в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданное Минэкономразвития положительное заключение, предоставившее нефтяной корпорации право приобрести госпакет компании «Башнефть». До приговора суда он находился под домашним арестом.

Через день после задержания президент Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности министра экономического развития и торговли, которую он занимал с 24 июня 2013 года, в связи с утратой доверия.

Процесс по делу Алексея Улюкаева начался в августе 2017 года в Замоскворецком суде Москвы — это был первый судебные процесс над обвиняемым в коррупции федеральным министром. На его заседаниях выступили 15 свидетелей. Четыре раза в суд первой инстанции вызывался и Игорь Сечин, но на заседания он не являлся (очно он выступил 12 апреля 2018 года в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция). Вместо этого на процессе была заслушана запись разговора фигуранта с главой «Роснефти». Он якобы дал взятку Улюкаеву в саквояже с вином, а помимо этого, передал корзинку с колбасой собственного производства. Последняя стала одним из одним из самых известных вещественных доказательств, а «колбаски от Игоря Ивановича», распространённые в сетевом пространстве, стали мемом.

Алексей Улюкаев Андрей Любимов/АГН «Москва»

На суде Улюкаев говорил, что считает себя жертвой провокации, организованной «на основании ложного доноса» Сечина и экс-главы службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова, которому принадлежали $2 млн, изъятые у министра (позже их вернули обладателю). В своём последнем слове 7 декабря 2017 года подсудимый не признал себя виновным, но через восемь дней его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 130 млн рублей (его фигурант выплатил в декабре 2018 года). Впоследствии в апелляционном порядке Мосгорсуд оставил приговор в силе, отменив лишь запрет занимать госдолжности в течение восьми лет после отбытия наказания.

Путь во власть

Выпускник экономического факультета МГУ, защитивший в 1982 году кандидатскую диссертацию «Объективные основы и пути развития научно-производственной интеграции в сельском хозяйстве», Алексей Улюкаев через несколько лет стал участвовать в заседаниях либеральных клубов «Перестройка» и «Демократическая перестройка» и познакомился с адептами рыночных реформ Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром. В 1988 году по приглашению последнего он устроился в редакцию журнала ЦК КПСС «Коммунист», где на тот момент будущий главный российский «шоковый терапевт» занимал должность редактора и заведующего отделом экономической политики.

Уже в начале 1990-х Алексей Улюкаев стал членом команды Егора Гайдара, вошел в его ближайшее окружение и неолиберальные круги российского истеблишмента, возглавлял московское отделение партии «Демократический выбор», был депутатом Мосгордумы, дважды (в 1995-м от «Демвыбора» и в 1999-м от его преемника — «Союза правых сил») баллотировался в Госдуму. В 2015 году возглавлял совет директоров «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства».

При президентстве Владимира Путина, с 2000 по 2008 год, он занимал должность первого замминистра финансов РФ Алексея Кудрина, который с 2018 года возглавляет Счётную палату РФ и считается одним из ведущих сторонников свободного рынка. В 2004–2013 годах, до назначения на должность министра экономического развития и торговли, Алексей Улюкаев находился на должности первого зампреда Центробанка, а в 2015–2016 годах был главой наблюдательного совета ВТБ.