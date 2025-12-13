Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 04:17

Этот соус изменит ваши блюда — спайси-ананас к мясу, рыбе и даже овощам: готовим экзотическую заправку

Если вы, как и я, любите азиатскую кухню с ее балансом сладкого и острого, этот соус идеально впишется в вашу коллекцию. Он напоминает лучшие варианты соусов из тайских или вьетнамских ресторанов.

Для приготовления этого универсального соуса мне понадобится: спелый ананас (300 г, можно использовать консервированный без сиропа), красный перец чили (6 шт., или по вкусу), оливковое масло первого отжима (150 г), рисовый уксус (30 г), сладкий соус чили (100 г), молотая паприка (15 г).

Начинаю с подготовки перца: разрезаю чили вдоль, удаляю семена и перегородки (это снизит остроту), затем мелко нарезаю. Ананас нарезаю кубиками и измельчаю в блендере до состояния однородного пюре. Если хочется более нежной текстуры, можно протереть пюре через сито. В ананасовую основу добавляю нарезанный чили, вливаю оливковое масло, рисовый уксус и сладкий соус чили. Тщательно взбиваю венчиком или в блендере на низкой скорости до полной однородности. В конце добавляю паприку — она придает соусу красивый золотистый оттенок и легкий дымный аромат. Пробую и при необходимости регулирую остроту — можно добавить еще чили или, наоборот, разбавить соус небольшим количеством ананасового сока. Готовый соус переливаю в стеклянную банку и храню в холодильнике до 5 дней. Идеально подходит к курице-гриль, свиным ребрышкам, креветкам или тофу.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
