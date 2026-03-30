Этот кулич за 1 час — мягкий, как пух, без долгой расстойки. Никаких ночных ожиданий, только нежное тесто и быстрый результат

Честно, я обожаю куличи, но ждать, пока тесто подойдет, — это не для меня. Этот рецепт — спасение. Все тесто замешивается за 15 минут, один подход, 35 минут в духовке — и через час у вас на столе пушистый, нежный, ароматный кулич.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 100 г сливочного масла (растопленного), 100 г сахара, 2 яйца + 1 желток, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Для добавок: 100 г изюма (или цукатов, шоколадных капель). Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, цветная посыпка для украшения.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Формы для куличей смазываю маслом и присыпаю мукой. В миске смешиваю теплое молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10 минут.

В отдельной миске взбиваю яйца и желток с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляю растопленное масло и опару. Перемешиваю.

Постепенно ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто (оно будет слегка липнуть к рукам). Накрываю и оставляю в тепле на 30–40 минут до увеличения в 2 раза. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю и обваливаю в муке.

Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, аккуратно вмешиваю. Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/2), накрываю и даю постоять 10–15 минут.

Выпекаю 35–40 минут (время зависит от размера форм). Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке. Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой до крепких пиков. Покрываю остывшие куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.