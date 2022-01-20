«Это аморально»: «Коммунисты России» оценили миллионный заработок Муцениеце

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в разговоре с NEWS.ru назвал аморальным высказывание артистки Агаты Муцениеце о доходах. Девушка выставляет напоказ своё многомиллионное состояние «не от большого ума», когда «миллионы наших граждан находятся за чертой бедности», заявил политик. Ранее Муцениеце рассказала, что зарабатывает 100 тысяч рублей в день и чувствует себя спокойно, только когда на её банковском счёте лежит не менее 5 млн рублей.

Я как коммунист не одобряю это поведение. Это просто аморально, напоказ так выставлять своё богатство в ситуации, когда миллионы наших граждан находятся за чертой бедности. Скорее всего, она небольшого ума и где-то может не понимать, как со стороны это оскорбительно смотрится для многих ветеранов и людей, которые каждый день зарабатывают свои деньги честным трудом, которым зачастую не хватает даже на еду, — возмутился Сурайкин.

Политик добавил, что в советское время за такое высказывание актриса «вылетела бы отовсюду» и её перестали бы показывать на телеканалах и давать роли. Сурайкин считает, что актриса за свой аморальный поступок должна быть наказана обществом, поскольку она «неуважительно относится к большинству населения и тем, кто честно зарабатывает свою копейку».

Ранее Муцениеце в эфире YouTube-шоу рассказала, что за один съёмочный день, который длится 12 часов, получает 100 тысяч рублей, заказ рекламной интеграции у актрисы обойдётся в полмиллиона, за пост в Instagram она берёт 300 тысяч рублей, а за сторис — 200 тысяч рублей.

В июле 2021 года Forbes поставил певицу Полину Гагарину на первое место в рейтинге «50 самых успешных звёзд» российского шоу-бизнеса. 34-летняя певица заработала за год почти 440 млн рублей.