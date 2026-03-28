Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:09

Эти постные щи с молодой капустой и грибами — вкус, который заставит забыть о мясе. И все готовлю в одной посуде

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Весь процесс — от обжарки лука с морковью до настаивания готового супа — происходит в одной кастрюле. Это не просто экономия времени на мытье, а гарантия того, что ни один аромат не потеряется, создавая идеально сбалансированное блюдо.

Что понадобится

Молодая капуста — 400 г, картофель — 300 г, морковь — 1 шт. (крупная), репчатый лук — 1 шт., замороженные грибы (шампиньоны или лесные) — 200 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 3 ст. л., вода — 2 л, соль — 1,5 ч. л. или по вкусу, черный перец молотый — по вкусу, свежий укроп — для подачи, постная сметана — для подачи.

Как готовлю

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло и обжарьте нашинкованный лук с тертой морковью до мягкости, около 5 минут.

Влейте воду, доведите до кипения, добавьте соль и промытые замороженные грибы. Варите 5 минут на среднем огне. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель и варите еще 10 минут.

В почти готовый суп отправьте тонко нашинкованную молодую капусту и чеснок, пропущенный через пресс. Уменьшите огонь до минимума и прогревайте щи 5 минут, чтобы капуста слегка приготовилась, но сохранила легкий хруст.

Снимите с огня, поперчите, плотно закройте крышкой и дайте настояться 10–15 минут для раскрытия вкусов. Подавайте, разлив по тарелкам и посыпав рубленым укропом, с ложкой постной сметаны.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.