Постный, но не пресный: азиатский суп с креветками, который перевернет ваше представление о легкой кухне

Этот суп — квинтэссенция азиатских вкусов: глубина бульона, острота чили и свежесть лайма. Он доказывает, что для кулинарного путешествия достаточно одной кастрюли и набора ярких ингредиентов.

Что понадобится

Креветки сырые крупные (в панцирях) — 300 г, лапша удон (постная, без яиц) — 200 г, чеснок — 2 зубчика, корень имбиря — кусок 2-3 см, перец чили — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., лайм — 1 шт., зеленый лук — 2-3 стебля, соль — по вкусу, вода — 1-1,2 л.

Как готовлю

Креветки размораживаем, очищаем от панцирей, оставляя панцири для бульона. На спинке каждой креветки делаем неглубокий надрез и удаляем кишечную вену. Чеснок и имбирь чистим и мелко рубим. Чили нарезаем тонкими кольцами, при желании удаляем семена.

В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, обжариваем чеснок, имбирь и половину чили 30 секунд. Добавляем томатную пасту, обжариваем еще полминуты. Кладем панцири креветок и готовим, помешивая, около минуты.

Вливаем горячую воду, доводим до кипения и варим бульон на среднем огне 10 минут. Параллельно отвариваем лапшу удон согласно инструкции на упаковке и откидываем на дуршлаг. Готовый бульон процеживаем через сито, удаляя твердые частицы.

Возвращаем чистый бульон в кастрюлю, доводим до кипения, солим. Закладываем очищенные креветки и варим их ровно 5 минут до готовности.

Снимаем с огня, выжимаем в суп сок из половины лайма. Вторую половину нарезаем дольками для подачи. Мелко режем зеленый лук.

В глубокие тарелки раскладываем лапшу, заливаем горячим супом с креветками. Посыпаем зеленым луком и оставшимися кольцами чили, украшаем долькой лайма. Подаем немедленно.

