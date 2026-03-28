Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 06:34

Постный, но не пресный: азиатский суп с креветками, который перевернет ваше представление о легкой кухне

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот суп — квинтэссенция азиатских вкусов: глубина бульона, острота чили и свежесть лайма. Он доказывает, что для кулинарного путешествия достаточно одной кастрюли и набора ярких ингредиентов.

Что понадобится

Креветки сырые крупные (в панцирях) — 300 г, лапша удон (постная, без яиц) — 200 г, чеснок — 2 зубчика, корень имбиря — кусок 2-3 см, перец чили — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., лайм — 1 шт., зеленый лук — 2-3 стебля, соль — по вкусу, вода — 1-1,2 л.

Как готовлю

Креветки размораживаем, очищаем от панцирей, оставляя панцири для бульона. На спинке каждой креветки делаем неглубокий надрез и удаляем кишечную вену. Чеснок и имбирь чистим и мелко рубим. Чили нарезаем тонкими кольцами, при желании удаляем семена.

В кастрюле с толстым дном разогреваем масло, обжариваем чеснок, имбирь и половину чили 30 секунд. Добавляем томатную пасту, обжариваем еще полминуты. Кладем панцири креветок и готовим, помешивая, около минуты.

Вливаем горячую воду, доводим до кипения и варим бульон на среднем огне 10 минут. Параллельно отвариваем лапшу удон согласно инструкции на упаковке и откидываем на дуршлаг. Готовый бульон процеживаем через сито, удаляя твердые частицы.

Возвращаем чистый бульон в кастрюлю, доводим до кипения, солим. Закладываем очищенные креветки и варим их ровно 5 минут до готовности.

Снимаем с огня, выжимаем в суп сок из половины лайма. Вторую половину нарезаем дольками для подачи. Мелко режем зеленый лук.

В глубокие тарелки раскладываем лапшу, заливаем горячим супом с креветками. Посыпаем зеленым луком и оставшимися кольцами чили, украшаем долькой лайма. Подаем немедленно.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Семья и жизнь
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Общество
Настоящая классика постной кухни: суп-пюре из чечевицы. Сытный, полезный и с историей, уходящей в глубь веков
Общество
Простые правила — и ваш куриный суп-лапша станет шикарным: многие забывают об этом
Мир
Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты
Власть
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
еда
супы
Азия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вскрылась тесная связь экс-главы модельного агентства с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Ростовская область подверглась ночной атаке украинской ракеты
Дальше
Самое популярное
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.