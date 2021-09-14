ЕСПЧ впервые признал онлайн-преследование нарушением частной жизни в России

Европейский суд по правам человека постановил, что власти России не защитили Валерию Володину от онлайн-преследования со стороны бывшего партнёра и вынес решение о компенсации в размере €7500. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. В 2016 году Рашад Салаев взломал страницу женщины в соцсети и загрузил туда её интимные фотографии и паспортные данные. Также он взломал почту и разослал непристойные сообщения контактам.

Володина не раз обращалась в полицию, но в МВД не возбудили уголовное дело.

В 2018 году Салаев снова опубликовал интимные фотографии жертвы — в Instagram и во «ВКонтакте», выложил её персональные данные и угрожал смертью. Следственный комитет города Ульяновска возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, но потом оно было прекращено из-за истечения сроков давности.

Летом 2019 года ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Володиной €20 тысяч из-за нарушения запрета на бесчеловечное обращение. Это дело стало первым о домашнем насилии в России, по которому ЕСПЧ вынес постановление.

Суд постановил, что государства обязаны создать и эффективно применять систему наказания за все формы бытового насилия, будь то вживую или онлайн, и обеспечить достаточные гарантии для жертв, — сообщается в решении ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию за ликвидацию партии Лимонова. Суд признал нарушением ликвидацию и судебный запрет Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России).