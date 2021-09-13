ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию за ликвидацию партии Лимонова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушением ликвидацию и судебный запрет Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в России) писателя Эдуарда Лимонова. Россия должна будет выплатить по €10 тысяч двум детям Лимонова и четырём его соратникам. Судебное решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ признал, что в отношении участников и руководителей НБП были нарушены права на свободу собраний. Суд сослался на аналогичные решения по российским организациям Свидетели Иегова (признаны экстремистскими, запрещены) и Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистским и запрещён).

Правительство России утверждало, что ликвидация НБП была законной и произошла из-за повторяющихся нарушений закона со стороны партии. По мнению Лимонова и других заявителей, сторонники партии действовали в рамках закона. Они считают, что до запрета и ликвидации в 2007 году заявки НБП на регистрацию отклонялись без уважительных причин.

Граждане должны иметь возможность создавать юридические лица, чтобы действовать коллективно в сфере взаимных интересов. Это один из наиболее важных аспектов права на свободу собраний, без которого это право было бы лишено всякого смысла, — указано в решении ЕСПЧ.

Также суд добавил, что реализация данного права отражает состояние демократии в стране.

Советский и российский писатель Эдуард Лимонов также был автором популярных оппозиционных проектов: «Другая Россия», «Марш несогласных», Национальная Ассамблея и «Стратегия-31». Он скончался 17 марта 2020 года в 76 лет.