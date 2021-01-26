Ещё одного норильского чиновника задержали по делу о сходе лавины

https://static.news.ru/photo/3456391c-5fb5-11eb-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одного сотрудника норильской администрации задержали по делу о халатности после схода лавины, передают представители СК РФ. ЧП произошло в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске 8 января 2021 года, около 20:30 мск. Снегом засыпало несколько зданий.

Экстренные службы нашли тела 45-летнего гражданина, его 38-летней супруги и маленького сына, их сына-подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Пострадавшего 12 января перевели из реанимации.

Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан ещё один фигурант — главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска, — говорится на официальном сайте СК РФ.

По данным оперативников, фигурант, как и его коллега, только в мае 2019 года проверял участок земли в районе «Горы Отдельной», где до этого 45-летний мужчина незаконно построил жилой дом. Главный специалист подписал акт, в котором указал, что на земельном участке отсутствуют какие-либо объекты имущества. 8 января этот дом был разрушен лавиной. Следователи будут просить поместить задержанного под домашний арест.

Ранее суд отправил под домашний арест двоих сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска в рамках уголовного дела после схода лавины. Речь идёт о 36-летнем и 52-летнем оперативных дежурных. Также под домашний арест отправился 39-летний дежурный ЕДДС, начальнику норильского ГО и ЧС была избрана мера пресечения в виде запрета на определённые действия.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Погибли годовалый ребёнок, его мать и 45-летний глава семейства, в живых остался только старший ребёнок — мальчик 14 лет.

Как писал NEWS.ru, сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. Силовики изъяли документы, представляющие интерес для следствия.