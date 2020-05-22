Ещё одна частная лаборатория начала брать тест на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2c78d212-9c2a-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частная лаборатория «Гемотест» сообщила о начале выполнения анализа на антитела к COVID-19. Обратиться за тестом жители Москвы и Подмосковья могут с 22 мая. Стоимость процедуры составит 2,5 тысячи рублей. В эту сумму уже включён выезд врача и взятие крови, передаёт РИА Новости. Сдать анализ можно только дома.

Компания не требует паспорт или полис ОМС и обещает не передавить информацию о результатах в органы государственной власти за исключением обезличенной статистики. Сдать анализ могут люди без симптомов ОРВИ и не имевшие контактов с заражёнными коронавирусом в течение последних двух недель.

Аналогичные тесты проводит компания «Инвитро».

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.