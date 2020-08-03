Ещё один школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

https://static.news.ru/photo/55c4e77e-d572-11ea-85be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Выпускник ещё одной российской школы сдал ЕГЭ на 400 баллов. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, не уточняя имя отличника.

На 300 баллов экзамен сдали 26 человек, на 200 баллов — 533 выпускника. В 2019 году максимальные 400 баллов по четырём предметам набрали также два человека, по трём предметам — 30 человек, по двум — 445 человек.

Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырёх лет. Сдали как обычно. Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года в целом или хуже, — приводит ТАСС слова чиновника.

При этом, по словам Музаева, цифры 2020 года нельзя сравнивать с цифрами прошлых лет, потому что 10% выпускников этого года отказались от сдачи предметов. Он также добавил, что объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений. Всё прошло штатно, сообщил Музаев. Более того, количество нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Всего было удалено 850 человек за использование мобильных телефонов и шпаргалок.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тысяч человек, из них более 620 тысяч человек — выпускники текущего года.

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