Еще один депутат выразил желание отправиться в Донбасс Депутат Госдумы от ЛДПР Наумов готов отправиться в зону СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов выразил желание отправится в зону СВО для защиты Донбасса, сообщает RT. Он рассказал, что уже написал письмо министру обороны Сергею Шойгу и ждет ответа, где и как может быть полезен. Руководитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов подтвердил «Известиям», что вопрос отправки членов партии будет обсуждаться 26 сентября.

Мне 4 октября исполняется 50 лет, и я лейтенант запаса. У меня нет той военной специальности, которая находится в числе приоритетных. Я в любом случае готов пройти переподготовку, дополнительно получить образование, — сказал Наумов.

Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что уже поданы заявления первых четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их служить в зону военной операции на Украине в составе Вооруженных сил РФ. По его словам, заявки поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.