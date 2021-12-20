Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 65 регионах России

В России эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 регионах, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По словам представителей ведомствам, речь идёт о представителях взрослого населения. Об этом сообщает РИА Новости.

На 50-й неделе 2021 года (13​​​.12.2021 — 19.12.2021) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями оставалась на уровне предыдущей недели. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 65 субъектах Российской Федерации преимущественно среди взрослого населения, — сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также рассказали, что в России от гриппа привиты более 65 миллионов россиян, что составляет 44,5% от численности населения страны. При этом 43,6% россиян полностью прошли курс вакцинации от коронавируса.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что россиян, которые отказываются ставить себе прививку от коронавируса, нужно штрафовать минимум на 100 долларов. Такое наказание «ударит по их кошельку» и заставит задуматься. Он отметил, что ориентироваться на богатых людей не нужно, достаточно будет штрафа в несколько тысяч.