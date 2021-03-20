Эпидемиолог спрогнозировала годы ношения масок

https://static.news.ru/photo/91b67fe6-8ad4-11eb-b1a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требования о ношении медицинских масок и соблюдении социальной дистанции могут сохраниться на несколько лет, считает руководитель отдела иммунизации департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи.

По её словам, люди уже привыкли к маскам и дистанции. Кроме того, эти меры не оказывают негативного влияния на экономику.

Поэтому я думаю, что, безусловно, [эти меры будут сохраняться] по крайней мере, на протяжении нескольких лет — до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни, — цитирует Рамзи BBC .

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к лету текущего года в России возможно ослабление ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для этого необходимо, чтобы граждане продолжали соблюдать необходимые противоэпидемические меры.