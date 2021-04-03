Эпидемиолог рассказал о четвёртой волне коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/dd7f8950-956e-11eb-a6a3-96000091f725_660.jpg Фото: Zuma\ТАСС

США столкнулись с четвёртой волной коронавируса. Об этом заявил профессор Университета Миннесоты, эпидемиолог Майкл Остeрхолм.

Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рoшель Валeнски заявила об ощущении «неминуемой гибели» на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и рассказала о возможности чeтвёртой волны пандемии.

Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного (британского. — NEWS.ru) варианта B.1.1.7, — цитирует Остерхoлма РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор Александр Мясников ответил на часто задаваемые вопросы о третьей волне коронавируса. По его мнению, от COVID-19 ограничения не помогают.

Мясников заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый не исключение. Соответственно, третья волна, которая началась в Европе, была предсказуемой. При этом ясно, что и до России она докатится.