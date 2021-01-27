Эпидемиолог перечислила возрастные группы тяжёлого течения COVID-19

https://static.news.ru/photo/155bce8a-60c5-11eb-a739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Риск тяжёлого течения COVID-19 существует у всех возрастных групп, заявила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

Риск инфицирования с риском тяжёлого течения характерно стало для всех возрастных групп, — отметила Понежева, слова которой приводит РИА Новости.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что летальность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.