Эпидемиолог сравнила уровень летальности среди пожилых от COVID-19 и гриппа

https://static.news.ru/photo/d31555c6-60ad-11eb-b015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летальность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Если посмотреть летальность в старших возрастных группах от COVID-19, то это, конечно, в десятки раз выше, чем от гриппа в этих же старших возрастных группах, — отметила Пшеничная, слова которой приводит РИА Новости.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.