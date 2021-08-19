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Эпидемиолог назвала лучшее время для вакцинации от гриппа

15:41, 19 августа 2021
Эпидемиолог назвала лучшее время для вакцинации от гриппа Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что лучше вакцинироваться от гриппа в сентябре — ноябре. Это нужно, чтобы не заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно, передаёт РИА Новости.

Пшеничная сказала, что вакцинация от гриппа сейчас особенно актуальна.

Во-первых, установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 приводит к развитию более тяжёлых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. Во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией, — объяснила эпидемиолог.

Если человек вакцинировался от коронавируса, прививаться от гриппа нужно через месяц после этого.

Ранее о том, что предотвратить заболеваемость гриппом осенью поможет вакцинация, говорил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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