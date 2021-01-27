Эпидемиолог Минздрава предсказал ещё более разрушительную пандемию

https://static.news.ru/photo/e6d6e182-6130-11eb-8b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следующая пандемия, которая может возникнуть, станет для мира ещё более разрушительной, если не будут извлечены уроки из пандемии коронавируса. Такое мнение выразил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая, несомненно, наступит, будет еще разрушительнее, — заявил Брико в интервью ТАСС.

Он констатировал, что мир оказался в замешательстве, когда началось распространение коронавируса. Специалист подчеркнул, что сейчас необходимо укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения. Он назвал чрезвычайно важным расширение возможностей системы здравоохранения для того, чтобы реагировать на новые инфекционные вызовы.

Брико обратил внимание на то, что массовые инфекционные болезни всегда будут влиять на социальное и экономическое состояние человечества. Эксперт напомнил примеры из истории, когда заболевания вызывали эпидемии и влияли на демографию и экономику стран мира. Он назвал единственный способ противостоять распространению новых болезней.

Есть инфекции, которые мы взяли под контроль путем вакцинации. Это единственный и самый надежный способ их контролировать. Уже несколько десятилетий мы не знаем разрушительных эпидемий чумы или оспы. В этом году 40 лет, как мир живет без оспы. Она ликвидирована в глобальном масштабе. Другое дело — грипп. Его называют «королем вирусов» за его способность быстро меняться, — заметил Брико.

Как писал NEWS.ru, свыше 95 тысяч человек скончались из-за COVID-19 в мире за минувшую неделю, это абсолютный рекорд с начала пандемии. В то же время число инфицированных выросло более чем на 4,1 млн, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленным данным, с 18 по 24 января во всём мире был зарегистрирован 95 991 летальный исход из-за COVID-19, заболели 4 104 947 человек, что на 15% меньше числа заболевших за период с 11 по 17 января.