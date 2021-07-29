Эпидемиолог Горелов объяснил особенности штамма «дельта»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:47, 30 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при заражении штаммом коронавируса «дельта» увеличивается длительность болезни, но уменьшается инкубационный период. Об особенности индийской мутации вируса член-корреспондент РАН рассказал РИА Новости.
Новый штамм внёс некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее, — пояснил специалист.
По его словам, тяжесть заболевания зависит от вирусной нагрузки и состояния иммунитета при заражении, как и в случаях с другими штаммами коронавируса. Лучшей защитой организма от «дельты» Горелов назвал вакцинацию.
Ранее стало известно, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он добавил, что за время пандемии изменился портрет пациента и теперь появился аргумент в пользу вакцинации молодых людей, поскольку у 90% заболевших фиксируется штамм «дельта».