Эпидемиолог Горелов объяснил особенности штамма «дельта»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при заражении штаммом коронавируса «дельта» увеличивается длительность болезни, но уменьшается инкубационный период. Об особенности индийской мутации вируса член-корреспондент РАН рассказал РИА Новости.

Новый штамм внёс некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее, — пояснил специалист.

По его словам, тяжесть заболевания зависит от вирусной нагрузки и состояния иммунитета при заражении, как и в случаях с другими штаммами коронавируса. Лучшей защитой организма от «дельты» Горелов назвал вакцинацию.

Ранее стало известно, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он добавил, что за время пандемии изменился портрет пациента и теперь появился аргумент в пользу вакцинации молодых людей, поскольку у 90% заболевших фиксируется штамм «дельта».