Энтомолог оценил опасность нашествия бабочек в Подмосковье Энтомолог Марьинский: нашествие бабочек непарного шелкопряда в Подмосковье не опасно

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Для зеленых насаждений и людей нашествие бабочек непарного шелкопряда в Электростали не представляет опасности, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он добавил, что эти насекомые живут недолго, поэтому вспышка закончится через пару недель, пишет «Москва 24».

Бабочки просто летают. Их задача — отложить яйца, и больше ничего. Поэтому когда мы сталкиваемся именно с большим количеством бабочек, это означает, что основной урон уже нанесен гусеницами, которые в этих бабочек превратились, — отметил ученый.

Ранее жители подмосковной Электростали заметили на одной из площадей города множество бабочек. По снимкам очевидцев специалисты предположили, что это опасный вредитель — непарный шелкопряд.

По словам Марьинского, для человека ни гусеницы, ни бабочки не являются угрозой и не могут навредить здоровью. Однако личинки непарного шелкопряда питаются листьями, от чего способны нанести урон большой площади разных деревьев. Поэтому нужно тщательно следить за численностью этих насекомых, считает он.

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