13 января 2026 в 10:11

Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах

KP.RU: россияне начали возвращать новогодние товары на маркетплейсы

В России после завершения новогодних праздников зафиксирован высокий уровень возврата товаров на маркетплейсы, сообщает KP.RU. Наиболее часто покупатели возвращают праздничные товары, карнавальные костюмы и парфюмерию.

Если сохранены этикетки и товарный вид, у клиента есть на возврат одежды, елочных игрушек, гирлянд и многих других товаров 14 дней, уточнили в издании. Сами маркетплейсы не разглашают статистику возвратов.

Ранее сообщалось, что банки в России могут заблокировать покупки на маркетплейсах на сумму 150 тыс. рублей и выше. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что такие меры приняты в рамках борьбы с мошенничеством.

До этого юрист Игорь Трунов заявил, что приобретение растительных продуктов под видом безобидных травяных сборов или чая на международных маркетплейсах может грозить уголовным преследованием за контрабанду наркотиков с реальным сроком лишения свободы. По его словам, при благоприятном исходе событий за несоблюдение таможенных правил покупателю такого товара грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

