Елена Малышева рассказала, кому неизбежно грозит болезнь Альцгеймера Малышева: высокое давление увеличивает риск появления болезни Альцгеймера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышенное артериальное давление способно серьезно увеличить риск возникновения деменции, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что нормальные показатели давления — 130 на 80. Превышение этих показателей на 10 мм ртутного столба увеличивает риск развития слабоумия на 20-22%. Если же норма давления была превышена на 50 мм, появление болезни Альцгеймера практически неизбежно.

При этом Малышева подчеркнула, что отменить деменцию можно при помощи лекарств. По ее словам, сегодня существует множество таблеток, которые сбивают давление и тем самым понижают риски проявления деменции.

Кроме этого, деменцию может вызвать повышенный холестерин. По словам врача, это связано с тем, что мозгу будет не хватать питательных веществ и кислорода. Повышение холестерина на три единицы повышает риск развития деменции на 9%, добавила она.

Ранее невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru развеял миф о пользе пива при борьбе с деменцией. По его словам, любое спиртное наносит несопоставимый вред организму. Так он прокомментировал исследование ученых из Южной Кореи, согласно которому у выпивавших по одному стакану пива или бокалу вина пациентов риск развития деменции снижался на 21% по сравнению с трезвенниками.