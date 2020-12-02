Экзамен на водительские права приближают к реальности

https://static.news.ru/photo/2ecd9618-3510-11eb-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин заявил, что новый регламент экзамена на права вводится с целью сделать его объективным и приближённым к реальной обстановке.

Для того чтобы исключить субъективный фактор и влияние, неважно — инструктор, экзаменатор. Если есть спорные ситуации, мы должны объективно их рассматривать и решать, — отметил Шеюхин в беседе с РИА Новости.

По его словам, экзаменаторы должны понимать, «что человек готов», прежде чем допускать его к участию в дорожном движении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Они содержатся в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов, который начнёт действовать с 1 апреля 2021 года.