Эксперты выяснили, какое вещество распылили перед редакцией «Новой газеты»

https://static.news.ru/photo/acef2c2a-9710-11eb-80aa-96000091f725_660.jpg Фото: YURI KOCHETKOV/ТАСС

Независимые эксперты установили состав вещества, которое неизвестный человек в форме курьера распылил у входа в редакцию «Новой газеты».

По данным исследователей, вещество состояло из 4-этилфенола и 3-метилиндола (скатола). Использование последнего привело к неприятному запаху, который журналисты называли «фекальным», говорится на сайте издания.

4-этилфенол не опасен для жизни человека, но в больших концентрациях вызывает раздражение глаз и кожи. Кроме того, он опасен для рыб, в связи с чем его попадание в воду или почву не допускается.

3-метилиндол также не опасен для человека в малых количествах, но может вызвать кашель и удушье при вдыхании. Также он имеет острую токсичность при попадании внутрь организма.

15 марта «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Журналисты утверждают, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек. Основой расследования стали таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных.

В этот же день человек в форме курьера службы доставки еды, приехавший на велосипеде, распылил из камеры транспортного средства неизвестное вещество с едким запахом. Редакция газеты находится в Москве в Потаповском переулке. Запах слышали сотрудники не только «Новой», но и других организаций, работающих в здании. В издании связали произошедшее с выходом материала о Чечне, писал NEWS.ru.