https://static.news.ru/photo/7f2d2106-bda1-11e9-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору места для занятия спортом. Специалисты ведомства советуют избегать спортзалов, размещённых в подвалах и на цокольных этажах.

По словам экспертов, в таких помещениях сложно организовать проветривание, а вентиляция зачастую не обеспечивает необходимые параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха.

В ведомстве отметили, что для занятия спортом лучше выбирать стадионы, парки и территории жилых микрорайонов, удалённые от крупных автомагистралей, железных дорог и промышленных объектов. В противном случае физическая активность может нанести вред здоровью из-за присутствия в воздухе вредных веществ.

Если заниматься приходится в закрытом помещении, то специалисты советуют обратить внимание на температурный режим. Так оптимальная температура для спортзала равна 17-20°С, в раздевалках она должна составлять 20-22°С, а в душевых – 25°С.

Кроме того, все помещения спортивной организации должны быть чистыми, что обеспечивается ежедневной влажной уборкой. Спортивный инвентарь должен быть исправным и не иметь повреждений. Перед тем как начать посещение спортивной организации желательно также узнать подробнее о составе тренеров и инструкторов и их квалификации, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал News.ru, в Минздраве отметили, что российские дети и подростки стали больше времени проводить в спортзалах и меньше интересоваться наркотиками и алкоголем. По словам главы Минспорта Павла Колобкова, сегодня регулярно занимаются спортом 83% школьников и студентов.