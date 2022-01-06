Стало известно о случае одновременного заражения гриппом и COVID в России

В России был выявлен случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом, рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По словам специалиста, одновременное заражение в октябре 2021 года перенесла беременная женщина в Севастополе.

Руженцова отметила, что о случаях одновременного выявления коронавируса и гриппа медики знали с самого начала пандемии, их регистрировали в разных странах, в том числе и в России.

Например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2, — сказала она.

По её словам, сочетание этих вирусов, как правило, способствует более тяжёлому и длительному течению заболевания.

Ранее сообщалось, что в Бразилии были выявлены первые четыре случая «флуроны» — одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Ещё один случай инфицирования сразу двумя вирусами выявлен у непривитой роженицы в Израиле.