Февраль — особенный месяц в сфере жилищно-коммунальных услуг. В январе каждого года проходит сверка расходов на теплоснабжение многоквартирных домов; февральские платёжки уже содержат сведения по перерасчёту. С учётом довольно мягкой зимы-2019, многих владельцев квартир ждёт приятный сюрприз — возврат денежных средств. NEWS.ru с помощью экспертов разбирался, к кому вернутся деньги, заплаченные за «прошлогодний снег».

Два варианта оплаты теплоснабжения

В России существует два варианта оплаты за поставляемое в многоквартирные дома тепло. В первом случае оплата идёт только в отопительный сезон по показаниям общедомового счётчика. Во втором, как это делается, например, в Москве, тепло оплачивается равными суммами каждый месяц, включая летние — так называемая «система расчётов 1/12». Платежи в этом случае рассчитываются по итогам затрат на тепло за прошлый год. Например, в 2019 году платёжки владельцам квартир выставлялись по итогам зимы 2018 года, которая была достаточно холодной. Зима этого года — мягкая. В итоге возникла серьёзная разница по закупкам теплоэнергии. И это позволяет собственникам квартир там, где действует система «1/12», надеется на возврат денежных средств. Главным нормативным актом, регулирующим проведение перерасчёта, является постановление Правительства 354.

Как сверяют расчёты по поставкам тепла

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управляющая компания (УК) каждый месяц фиксирует показания теплосчётчика и передает сведения поставщику. Ориентируются при этом на показания общедомового прибора учёта (ОПУ), отражающего объём тепла, поданного в многоквартирный дом. Дома без счётчиков платят по нормативам, утвержденным органами власти. Когда заканчивается календарный год, зафиксированный объём тепла сопоставляют с тем, что был оплачен жителями в течение 12 месяцев. Далее делается перерасчёт по установленному тарифу. Если сумма собранных денежных средств на теплоснабжение превышает реальные расходы, определяемые по счётчику, то излишки скапливаются на счетах УК. Разницу (переплату) делят на всех собственников пропорционально площади квартир.

Когда следует ждать возврата средств

В феврале жителям многоквартирных домов в тех регионах, где зима прошла без морозов, должны поступить квитанции. В них будет указана разница между оплаченными и реально поставленными в дома калориями. И эта разница, как считает эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин будет в пользу жителей (год назад, после суровой зимы, гражданам по итогам сверки, напротив, пришлось ещё доплачивать за дополнительное отопление). Возврат средств идёт, начиная с февраля и может длиться полгода. Например, в Москве это делается не одномоментно, а разбивается как раз на 6 месяцев.

Если УК не возвращает деньги

Татьяна Овчаренко, руководитель «Школы активного горожанина», уверена: управляющая компания может добровольно пересчитать сумму только при угрозе того, что её «могут поймать за руку». Поэтому, если перерасчёт в феврале не был сделан, следует обратиться с запросом в УК за разъяснениями. Следующий шаг — жалоба в жилищную инспекцию. Однако, если жильцы дома не проявят инициативы, то возврата средств можно не дождаться: как гласит древняя пословица, «для спящих нет закона».

Почему не нужны поквартирные счётчики тепла

Индивидуальные приборы учёта поставок теплоэнергии, в отличие от счётчиков холодной и горячей воды, очень дорогие — цена варьируется от 6 до 15 тысяч рублей. Плюс к тому, поверка, которую следует производить каждые 4 года, требует оплаты в размере 6-8 тысяч рублей. Помимо этого, система домовой разводки может потребовать установки в квартире не одного, а 3-4 счётчиков, рассказал Константин Крохин.

Поквартирные счётчики тепла будут окупать себя лет 200. Это авантюра, которая призвана создать рынок теплосчётчиков, также как в своё время был создан рынок счётчиков воды. Но есть существенная разница: даже если вы выключите все обогревательные приборы в своей квартире, то вы всё равно будете платить за теплоснабжение. Считается, что вас греют стены и соседние помещения. Экономить не получится, и тогда возникает вопрос — зачем платить за индивидуальные теплосчётчики? Достаточно общедомового прибора учёта тепла. Если УК правильно ведёт расчёт тепла, то никаких проблем нет. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ

Завышенные тарифы

Эксперты, с которыми удалось поговорить NEWS.ru, единодушны: тарифы на ЖКХ, в том числе на теплоснабжение существенно завышены. Депутат Госдумы Юрий Афонин считает, что рост тарифов не сопоставим с уровнем роста доходов населения.

Цены на электроэнергию, газ и тепло растут быстрее, чем доходы населения. С каждым годом затраты на ЖКХ съедают все больше и больше средств из бюджета семьи. У меня есть примеры, когда пенсия составляет 9 тысяч рублей, а оплата услуг ЖКХ — более 4 тысяч. Остаётся около 100 рублей на день на все остальные траты — продукты питания, лекарства и так далее. Юрий Афонин депутат ГД V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, депутат ГД V, VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям,

С точки зрения парламентария, оплату ЖКХ необходимо ограничить: она не должна составлять более 10% от совокупного дохода семьи. С тем, что население переплачивает поставщикам ресурсов в целом и за теплоснабжение особенно, согласен и Крохин.

В силу монополизма теплоснабжающих организаций у нас очень много «дыр»: теплопотерь, неэффективных расходов, нецелевых трат. Деньги, взимаемые с населения якобы за тепло, уходят на оплату роскошной жизни, бесхозяйственность и халатность монополистов. Порядка 30-40% в наших платёжках за тепло — это переплата. Мы платим ту цену, которую нам выставляют. К сожалению, мы не можем перейти на автономное теплоснабжение или выбрать другого поставщика услуги, — рассказал эксперт в сфере ЖКХ.

Неделю назад Юрием Афониным было составлено обращение к новому премьер-министру страны Михаилу Мишустину. В нём обосновывается необходимость усиления государственного контроля за частными компаниями. Как считает народный избранник, частный бизнес в сфере ЖКХ пытается получить максимальную прибыль, для чего часто вводит в заблуждение собственников жилья с точки зрения расчётов. На собственников перекладываются расходы, которые они де-факто не несут — в этом Афонин уверен. От правительства он ждёт конкретных мер, которые помогли бы усилить контроль за частными УК через государственную жилищную инспекцию.