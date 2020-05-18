Эксперты прогнозируют провал новых «карантинных» правил в школах

https://static.news.ru/photo/93ead9ea-997d-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые правила в школах, которые откроются после пандемии, невозможно будет реализовать. Инструкции по обучению в период после снятия карантина разработаны Роспотребнадзором и содержат 19 пунктов.

В частности, в них говорится, что за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, общение учеников необходимо свести к минимуму, а половина правил касается дезинфекции в столовых и помещениях. Последние будет выполнить проще, чем подстроить под требования ведомства учебный процесс, пишут «Известия».

Идею закрепления за каждым классом отдельного кабинета учителя считают положительной в психологическом аспекте, но как быть в таком случае с лабораторными кабинетами по физике и химии. Возникнут проблемы и у педагогов, которым придётся перестраиваться на ходу и ходить по классам с учебными пособиями.

Невозможно ограничить контакты детей в рамках учебного процесса: перемены до бесконечности сдвигать не получится. Всё равно в какой-то момент в неё попадут несколько классов. Тем более, что вне школы дети общаются свободно и без ограничений.

Все эти правила, считают педагоги, только добавят нервозности в школах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил учителей за терпение при работе с учениками на удалёнке в этот «непростой учебный год». Также он предположил, что за период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ребята успели соскучиться друг по другу и по своим школам и с удовольствием встретятся в новом году.