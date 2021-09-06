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Эксперты посоветовали выращивать чай у себя дома

16:31, 06 сентября 2021
Эксперты посоветовали выращивать чай у себя дома
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Выращенные дома травы для чая имеют больше полезных свойств в отличие от покупного. Как пишет Pravda.ru, коммерчески приготовленные чайные смеси проходят обработку и помещаются в пластиковую тару, вредную для здоровья человека.

Специалисты советуют выращивать чай у себя на подоконнике или в саду. Для этого подойдут базилик, ромашка, тимьян, мята, розмарин, майоран, кинза и другие. Все эти травы обладают питательными веществами, которые помогают укрепить организм, особенно во время болезни.

Как сообщает издание, травяные чаи улучшают здоровье пищеварительной системы, снижают артериальное давление, уменьшают воспаление, избавляют от беспокойства и стресса.

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