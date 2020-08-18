Эксперты подсчитали число российских компаний на «удалёнке»

https://static.news.ru/photo/5e261570-e15a-11ea-8a84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) подсчитала число российских компаний, которые перешли на удалённый режим работы из-за пандемии коронавируса. Их оказалось 54%.

Согласно результатам исследования, 54% российских предприятий и компаний, принявших участие в опросе, перешли на удаленный режим работы полностью или частично, в то время как до весны 2020 года в удаленном режиме работало менее 1% из них. Еще 8% предприятий и компаний не перешли на удаленную работу, но были вынуждены полностью изменить бизнес-процессы, — цитирует сообщение РИА Новости.

В основу данного исследования лёг опрос представителей российского бизнеса, который был проведён с 25 мая по 3 июня 2020 года. В частности, в нём приняли участие сотрудники из ритейла, IT, производства, образования, финансов, банковского дела, страхования и других отраслей.

Они отметили, что события весны 2020 года значительно повлияют на бизнес. Так, 81% респондентов уверен, что организация деятельности предприятий будет изменена в будущем. В том, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых уверены 47%.

Важнейшей составляющей адаптации бизнеса к новым условиям становятся цифровые инструменты и технологии. 23% участников исследования считают, что распространение информационных технологий и дальнейшая цифровизация различных аспектов человеческой жизнедеятельности являются главными аспектами тех изменений, которые мы наблюдаем сегодня, — добавили эксперты из РАЭК.

Как писал NEWS.ru, в марте 2020 года Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям. Он призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.