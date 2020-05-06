Эксперты отметили ухудшение качества средств для мытья посуды

https://static.news.ru/photo/5364bd5a-8f78-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскачество провело повторное исследование средств для мытья посуды. По сравнению с итогами прошлой проверки баллы всех средств понизились. Также два товара лишились права претендовать на российский Знак качества, а у одного товара было приостановлено право использования Знака качества.

Были протестированы шесть торговых марок российского производства: «Золушка», «Пемолюкс», AOS, Fairy, Sorti и Synergetic и немецкий Frosch.

Больше всех Роскачество снизило рейтинг средства для мытья посуды AOS. Оно стало хуже смывать загрязнения, кроме того, в образце было обнаружено повышенное количество микроорганизмов. Также микроорганизмы были обнаружены в «Золушке».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество обнаружило в составе чипсов кадмий и мышьяк. Эти токсичные вещества при попадании в небольших дозах в организм приводят к хроническому отравлению.