Эксперты отметили ухудшение качества средств для мытья посуды

Роскачество провело повторное исследование средств для мытья посуды. По сравнению с итогами прошлой проверки баллы всех средств понизились. Также два товара лишились права претендовать на российский Знак качества, а у одного товара было приостановлено право использования Знака качества.
Были
Больше всех Роскачество снизило рейтинг средства для мытья посуды AOS. Оно стало хуже смывать загрязнения, кроме того, в образце было обнаружено повышенное количество микроорганизмов. Также микроорганизмы были обнаружены в «Золушке».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество обнаружило в составе чипсов кадмий и мышьяк. Эти токсичные вещества при попадании в небольших дозах в организм приводят к хроническому отравлению.
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