Эксперты не видят смысла во введении почасового МРОТ

https://static.news.ru/photo/4b1aa106-f73c-11ea-b250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея о введении минимального размера часовой ставки оплаты труда не поможет обязать всех работодателей платить сотрудникам зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он пояснил, что при желании работодатели будут находить лазейки в законодательстве, чтобы обходить установленный почасовой МРОТ, например, заключая с сотрудниками вместо трудового договора договор гражданско-правового характера, сообщает РЕН ТВ.

Заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елена Косаковская считает, что введение нового понятия вызывает ряд вопросов: как считать трудовые часы и как определять минимальную оплату за час работы.

Она отмечает, что если опираться на показатель МРОТ, минимальная ставка за час будет ниже 100 рублей. К примеру, при расчёте за сентябрь 2020 года минимальный размер оплаты за час труда составит 69 рублей.

В то же время Косаковская заявила, что если почасовой МРОТ будет выше, то это будет дискриминировать тех сотрудников, которые работают за установленный минимальный размер оплаты труда.

Вице-президент Российского союза промышленников Фёдор Прокопов, в свою очередь, отмечает, что в самой идее почасового МРОТ нет ничего плохого, однако, по его мнению, он решает слишком узкую проблему, так как ниже ставки МРОТ работают лишь 2% россиян, и сколько из них на почасовой оплате — неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут ввести почасовой МРОТ. Соответствующий пункт был включён в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы.