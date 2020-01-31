https://static.news.ru/photo/c1b43ae8-43dc-11ea-ae82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У россиян появилась новая причина разводов: это инфантильность одного из партнёров. Также поводом для расставания служит отсутствие обязательств перед семьёй.

Это касается более молодых семей. Остальные причины носят более традиционный характер: финансовая составляющая, отсутствие собственного жилья, вмешательство родственников, сообщает РИА Новости.

Для россиян весьма характерно нежелание идти на компромиссы в семейной жизни, — говорит заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета им. Плеханова Елена Егорова.

Часто молодые разочаровываются из-за завышенных ожиданий от супруга. К примеру, они ждут, что муж или жена смогут быстро подняться по служебной лестнице.

В прошлом году на 843 тыс. браков пришлось 472 тыс. разводов, что, по мнению экспертов, является очень большим показателем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети теперь смогут претендовать на жильё при разводе родителей. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.