Эксперты назвали лучшую банковскую карту для поездки за границу

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Специалисты рассказали, с какой банковской карты нужно ехать за границу. По их словам, лучше всего брать с собой карту, которая привязана к валюте страны, это позволит сэкономить деньги на конвертации, пишет РИА Новости.

В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата (списание) в таком случае пройдёт сразу со счёта в евро по курсу банка, — рассказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольга Козлова.

Эксперт отметила, что при оплате покупок или услуг рублёвой картой, где валюта отличается от евро или доллара, может произойти двойная конвертация. Если валюта расчётов банка с платёжной системой — доллар, то ПС сперва переведёт стоимость покупки из национальной валюты в доллары, а затем банк переведёт доллары в рубли, но уже по своему курсу. Таким образом, за услугу или товар можно заплатить больше.

Аналитик из ГК «Финам» Алексей Коренев также посоветовал брать с собой подобные карты или же часть средств перевести в валюту. Некоторые банки специально выпускают карты, которые содержат в себе как рублевой, так и валютный счёт.

В банке «Русский стандарт» россиянам рекомендуют брать с собой предоплаченные банковские карты. Их можно получить без предъявления документов, заполнения анкеты и ожидания ответа от кредитной организации.

Ранее сообщалось, что неправдоподобно высокие ставки и предписания от Центробанка могут указывать на то, что банк может в скором времени закрыться. Такую рекомендацию по выбору кредитного учреждения дала юрисконсульт Ирина Михеева.