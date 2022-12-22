Эксперт оценил способность Украины создать ядерную бомбу Эксперт по ядерной безопасности Стефанович заявил о невозможности создания ядерного оружия Украиной

Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина на сегодняшний день не способна самостоятельно создать ядерную бомбу, считает сотрудник ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его словам, у Киева отсутствуют обогащенные материалы и инфраструктура для подобных работ, передает Lenta.ru.

Понятно, что и у Украины есть необходимые технологии, документация. Но создать ядерную бомбу незаметно в текущих условиях невозможно, — заявил эксперт.

По мнению Стефановича, будут заметны подготовка инфраструктуры, наработка материалов, испытательные мероприятия.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что Иран располагает достаточными запасами урана для создания по меньшей мере одной ядерной бомбы. Атомное агентство также раскритиковало Тегеран за то, что он продолжает запрещать должностным лицам организации доступ к иранским ядерным объектам.

Украина должна прекратить провокационные действия, связанные с подготовкой к применению «ядерной бомбы», заявила ранее представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данные действия подводят мир к ядерной катастрофе и смертям невинных людей. Захарова считает подобное поведение со стороны Киева безрассудным.