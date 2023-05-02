Эксперт сравнил ситуацию на Украине с Курской битвой Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ наносят упреждающие огневые удары, как летом 1943 года

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия наносит упреждающие удары по штабам и скоплениям войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая тактика в зоне действия спецоперации напоминает ему Курскую битву лета 1943 года, сообщают «Известия».

Мы, как и в 1943 году, конечно, с поправкой на средства поражения, начали наносить упреждающие огневые удары. Они приходятся по штабам, скоплениям войск, а также по складам топлива и боеприпасов, — считает Дандыкин.

По его мнению, благодаря таким ударам у ВСУ возникнет дефицит топлива и снарядов, который приведет к срыву контрнаступления.

Такие упреждающие удары создают проблемы и военному флоту Украины, помогая российским бойцам отражать ожидаемые атаки со стороны ВСУ.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что целью весеннего контрнаступления ВСУ является захват Крыма. По его словам, после перекрытия войсками ВСУ сухопутного коридора в Крым единственным вариантом останется именно Крымский мост. Поэтому, считает Арестович, взрыв моста весной является главной целью ВСУ.