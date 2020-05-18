Эксперт сообщил, как быть при истечении срока действия карты на карантине

https://static.news.ru/photo/190b68d4-9905-11ea-887a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса оплата банковской картой для многих людей стала единственным способом приобрести продукты, средства индивидуальной защиты или товары, необходимые для дома. Однако может случиться, что именно во время карантина срок действия карты истечёт. Что делать в этом случае, в разговоре с журналистами рассказал начальник управления платежных систем и расчётов Главного управления Банка России по ЦФО Михаил Бедловский.

По его словам, обычно у граждан не бывает проблем с перевыпуском карт. Большинство банков не ждёт заявления от клиента, а автоматически выпускают новую карту с сохранением условий, пароля и, разумеется, баланса.

Однако в период пандемии с этим возникают проблемы. Многие кредитные организации изменили график работы. Или же, в случае необходимости срочно забрать карту, банка может поблизости не оказаться. К тому же, людям на жёстком карантине вообще нельзя покидать пределы жилья.

Перевыпуска в этот период не будет. Поэтому Центральный банк рекомендовал банкам организовать для клиентов возможность пользоваться платежной картой с истёкшим сроком действия, не перевыпуская её, до 1 июля 2020 года, — цитирует Бедловского «Экспресс-газета».

Как ранее писал NEWS.ru, во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще пользоваться банковскими приложениями. Повышенным спросом пользуются мошенники, которые стали создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.