Врач назвал сроки новой самоизоляции из-за коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/87173b76-09af-11eb-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунолог Николай Крючков предупредил о наступлении нового периода самоизоляции в ближайший месяц в РФ. Но на этот раз она не будет столь же длительной как весной, считает кандидат медицинских наук.

Ещё один длительный карантин нанесёт серьёзный урон экономике. Но абсолютно точно, что до весны следующего года весь мир пройдёт ещё через несколько режимов изоляции, приводит слова учёного «Вечерняя Москва».

Ограничительные меры дадут эффект в том случае, если будут соблюдаться не менее шести недель. Только этот срок позволит сбить эпидемическую волну и снизить темпы прироста заболеваемости коронавирусом.

Москвичей уже также предупредили о возможном введении карантина, если они не будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введённые в Москве ограничения из-за коронавируса распространяются не только на «не болевших», но и на «переболевших» вирусом граждан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.